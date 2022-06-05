Центр противодействия дезинформации СНБО Украины обвинил российские войска во вчерашнем вечернем обстреле центра Донецка.

Соответствующий пост опубликован в Телеграм-канале Центра противодействия дезинформации.

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что тогда как российские СМИ писали об обстреле Донецка со стороны ВСУ, очевидцы сообщали: "стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском", "в Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно" и т.д.

Напомним, в "ДНР" в обстреле города обвинили ВСУ. Сообщалось, что по предварительным данным, погибли 5 человек, еще 20 получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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