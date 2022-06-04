По мнению военного эксперта Олега Жданова, в контрнаступление ВСУ идти пока рано. А ближайшая задача украинской армии - отстоять Донецкую область.

"Если даже не удастся сохранить хотя бы часть Луганской области, то Донецкую область мы должны отстоять", - заявил он в эфире телемарафона.

После этого, по словам эксперта, необходимо перевести войну в позиционную, чтобы получить новую технику от Запада и обучиться на ней и подготовить мощную группировку для контрнаступления.

"Эта готовность будет не раньше второй половины лета", - сказал Жданов.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович заявил, что украинские войска продвинулись под Херсоном на 8 км и заняли оборону.

Также "Страна" сообщала, что россияне взрывают мосты на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.