Война может закончиться через месяц, до зимы и в любой момент. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Война может закончиться через месяц, а может закончиться до зимы. Война - это не только математика на поле боя - сколько выстрелов у нас, сколько у Российской Федерации. Сегодня на востоке мы, к сожалению, имеем определенную концентрацию ресурсов у россиян, техники и живой силы, и имеем очень интенсивные боевые действия. Завтра у нас будет больше ресурсов, с которыми нам помогут наши партнеры, и тогда математика будет другой", - объяснил он.

По словам Подоляка, получив все необходимое от Запада, украинская армия перейдет в "более интенсивное контрнаступление".

Ранее Подоляк предостерег Европу, что попытки переговоров с РФ могут закончиться "кровавым переделом границ" в мире.

Как писала "Страна", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лишь Киев будет решать, когда и как закончится война с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.