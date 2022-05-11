Российский банкир Олег Тиньков, который выступил против войны России с Украиной, считает, что для того, чтоб прекратить войну президенту Российской Федерации Владимиру Путину нужно дать возможность "выйти из войны, сохранив лицо".

По мнению Тинькова нужно, например, пообещать ему не судить за военные преступления в будущем.

По его мнению украинская армия сейчас, "в моменте" сильнее, чем российская и может пойти на Москву. Но тогда, как считает Тиньков, Путин применит ядерное оружие и начнётся ядерная война. Поэтому он и предлагает дать Путину возможность "выхода".

В том же интервью Тиньков сказал, что продал долю в банке Тинькофф за 3% от ее реальной стоимости. По его словам, ему пригрозили введением временного управления, и он согласился продать банк "за копейки".

Учитывая, что он оценил свою долю в 1,5-2 млрд долларов, сумма сделки могла составить 50-70 миллионов долларов. Мы рассказывали о продаже банка тут.

Также "Страна" писала, что Тиньков "попрощался с Россией" и выразил сожаление, "что страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство".