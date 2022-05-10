Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, который вчера подписал закон о ленд-лизе для Украины, считает, что у президента России Владимира Путина "в настоящий момент нет выхода" из войны в Украине, сообщает Reuters.

Об этом он сказал на встрече с представителями Демократической партии. Также Байден считает, что Путин пытается "понять, что нам с этим делать".

Президент США назвал Путина "расчетливым" человеком, но считает, что он ошибочно понадеялся на раскол НАТО и Евросоюза из-за войны. Байден сказал, что вместо этого США и многие другие страны встали на сторону Киева.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден призвал Конгресс срочно выделить деньги для военной помощи Украине. По его словам, денег на поставки оружия Киеву осталось на 10 дней.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.