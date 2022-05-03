Российский бизнесмен Олег Тиньков "попрощался с Россией" и выразил сожаление, "что страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство".

"Нет России, была да вся вышла", - пишет он в Instagram

"Это зло, а я на стороне добра! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, не подонком, трусом и чмом, как 90% всех олигархов России", - пишет он.

Он также заявил, что "Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе".

Напомним, после вторжения РФ в Украину Тиньков выступил против войны.

После Тиньков заявил, что Кремль вынудил его продать свою долю в банке "Тинькофф".

"Впрочем, далеко не все в России поверили в искренность Тинькова. Многие считают, что сейчас его позиция объясняется желанием не попасть под санкции Запада и припоминают как в 2017 году он в интервью Дудю призывал объявить Путина царем. Сам Тиньков сейчас называет эти слова "сарказмом", - прокомментировал эту новость телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, банк "Тинькофф" решил сменить название после негативных публикаций своего основателя о войне в Украине.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.