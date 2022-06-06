Утром в понедельник, 6 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что под Лиманом противник ведет штурм Святогорска, Щурово и Старого Каравана. Бои продолжаются.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

ВСУ сообщают, что враг продолжает штурм Северодонецка, но деталей о том, какую территорию он занял, не приводится.

По информации Генштаба ВСУ, продолжаются бои за Камышеваху, Берестовое и Николаевку к северу от Попасной и вблизи трассы на Бахмут.

На Южнобугском направлении, по данным Генштаба, россияне с целью сковывания ВСУ вели обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы. Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населённых пунктов.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат, сообщает Генштаб.

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