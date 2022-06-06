Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июня, посетил командные пункты и передовые позиции ВСУ в районе Соледара Донецкой области и Лисичанска Луганской области.

Видео опубликовано в соцсетях президента.

В Офисе президента сообщили, что там Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.

Президент пообщался с военными и вручил им государственные награды.

Напомним, также Зеленский и Ермак встретились с беженцами из Мариуполя в Запорожье.

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