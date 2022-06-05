Следующий чемпионат Украины по футболу сезона 2022/2023 начнется уже в августе. Решение было согласовано лично с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал в комментарии АР.

"Футбольные соревнования будут проходить на всех уровнях. Это премьер-лига, первый и второй профессиональные дивизионы, а также женский чемпионат. На всех уровнях мы начнем в августе. Решение согласовано с президентом Украины Владимиром Зеленским", — заявил Павелко.

Еще решается вопрос, в каких регионах проводить турнир, а также продолжается обсуждение этой идеи с УЕФА и ФИФА.

Павелко пояснил, что футболом власти хотят хотя бы немного отвлечь жителей страны от боевых действий.

"Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важно, чтобы футбол отвлекал. От детей до стариков все сосредоточены на войне. Ежедневно они получают информацию о погибших, о последствиях войны. Мы говорили о том, что футбол имеет очень большую силу, чтобы помочь людям думать о будущем, потому что сейчас люди, конечно, не в хорошем настроении", - сказал глава УАФ.

Ранее "Страна" писала о том, что клубы Украины также согласны начать сезон в август, но не определились, где играть. Была информация, что ведущие украинские клубы выступают за проведение турнира за границей.

Это сезон УПЛ закончили досрочно. Формальным чемпионом стал "Шахтер".

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

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