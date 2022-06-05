Чемпионат Украины по футболу, прошлый сезон которого из-за войны закончили досрочно, планируют возобновить в августе. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в интервью Associated Press.

"Мы вместе с президентом приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины. В Украине мы будем играть на всех уровнях: УПЛ, Первая лига, Вторая лига, Женский чемпионат. На всех уровнях мы стартуем в августе", - заявил Павелко.

Он сообщил, что проведение матчей обсудят с военными и правительством.

Ранее мы писали, что сборная Украины победила команду Шотландии в перенесённом матче плей-офф и теперь сразится за путевку на Кубок мира в Катаре с Уэльсом 5 июня. Подопечные Александра Петракова в полуфинальном стыковом поединке квалификации на чемпионат мира 2022 года уверенно обыграли в Глазго команду Шотландии - 3:1.

Кроме того, мы писали, что сборная Украины по футболу может провести свои домашние матчи Лиги наций в июне на нейтральных полях из-за войны в Украине. Речь идет о матчах против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня), которые сначала должны были состояться во Львове. Также рассматривался вариант проведения этих матчей на выезде.