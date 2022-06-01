Сборная Украины победила команду Шотландии в перенесённом матче плей-офф и теперь сразится за путевку на Кубок мира в Катаре с Уэльсом 5 июня.

Подопечные Александра Петракова в полуфинальном стыковом поединке квалификации на чемпионат мира 2022 года уверенно обыграли в Глазго команду Шотландии - 3:1.

Ярмоленко, Яремчук и Довбик по очереди расписались в воротах хозяев, которые ответили голом престижа в исполнении Макрегора.

Британцы, которых гнали вперед родные трибуны, играли в три защитника, что превращались в модные пять, когда крайние игроки опускаются ниже, при переходе от атаки к обороне.

Перестроиться успевали не всегда, потому что старались играть с высоким прессингом, авантюрно оставляя много места за спиной и у атакующих футболистов сборной Украины возникали момент за моментом.

Шотландцев не раз выручал голкипер, который ликвидировал с десяток опасных выпадов гостей, но трижды и он оказался бессилен.

Сначала на 33-й минуте Андрей Ярмоленко убежал на грани офсайда из глубины от Руслана Малиновского, одним касанием укротил мяч, а вторым перебросил его через вышедшего из ворот кипера - 0:1.

После перерыва Роман Яремчук с двумя футболистами хозяев на плечах удвоил преимущество после навеса Александра Караваева в атаке с участием Ярмоленко на 49-й минуте - 0:2.

Хозяева попытались переломить ход встречи тактикой мелкого фола и даже заперли гостей на их половине. Риск оправдался и один из опасных навесов привел к голу Макгрегора, которому удачно подыграл очередной раз выбивший мяч точно на футболиста сборной Шотландии голкипер украинской сборной Георгий Бущан на 79-й минуте - 1:2.

Однако ошибка украинского стража ворот не стала решающей. Хозяева окончательно перешли на навал и все вопросы снял вышедший на замену Артём Довбик, установивший окончательный счёт встречи на пятой добавленной к основному времени минуте - 1:3.

5 июня сборная Украины встретится в финале квалификации с командой Уэльса. Это будет последняя европейская путевка в финальный турнир чемпионата мира по футболу, потому как сборная Украины играла с опозданием - встреча Шотландия - Украина не состоялась 24 марта после масштабного военного вторжения России.

Сборные Уэльса и Украины сыграют в Кардиффе. Начало матча 5 июня (воскресенье) в 19.00 по Киеву.

Победитель этой встречи сыграет в финальной части XXII чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, где лучшие сборные планеты разыграют Кубок мира с 21 ноября по 18 декабря.