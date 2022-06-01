1 июня решается дальнейшая судьба сборной Украины по футболу в ЧМ-2022. В матче Шотландия-Украина, который сегодня проходит в Глазго, выяснится, кто из команд пройдет дальше в финал отбора на мундиаль, который пройдет в Катаре.

Из 32 участников чемпионата мира по футболу уже определились 29. Еще три "путевки" в финал предстоит разыграть. За одну из них, европейскую, и борется Украина. Кроме нее и Шотландии на место в ЧМ претендует также Уэльс.

Победитель сегодняшнего матча сразится со сборной Уэльса 5 июня.

"Страна" следит за результатом игры Шотландия-Украина. Этот материал обновляется в режиме онлайн.

Как проходит матч Шотландия-Украина. Обновляется

22.57 Пока не понятно за счет чего шотландцы хотят переломить ход встречи.

22.52 Счет становится 0:2! Ярмоленко вошел по своему правому флангу в штрафную и подключил к атаке Караваева, который перевел кроссом игру на другой фланг, где уже во вратарской Яремчук головой переправил мяч в сетку!

22.50 Начался второй тайм. Тренер шотландцев сделал перестановки, заменив Дайкса на Кристи.

22.36 Первый тайм окончен. Счет - 0:1. Гости ведут с минимальным преимуществом. Шотландцев гонят вперед трибуны. Они доминируют и больше владеют мячом, но гости однозначно острее.

Хозяева играют в три защитника, которые превращаются в модные пять, когда крайние игроки опускаются ниже, при переходе от атаки к обороне.

Успевают не всегда, потому что команда старается играть с высоким прессингом, оставляя много места за спиной и у сборной Украины возникают моменты подобные реализованному, когда атакующий футболист получает мяч и успевает разбежаться. В такой ситуации, если атакующий футболист успевает уйти от опеки или пас проходит в свободную зону, куда двигается атакующий игрок, то это очень опасно. Почти выход один на один, как в случае с голом, когда Ярмоленко нагнали только у линии штрафной, где он в касание укротил мяч и перебросил его через кипера.

22.35 Всего минуту добавил рефери к основному времени. И ее успешно "убили" украинские футболисты.

22.22 Британские телевизионщики раз за разом повторяют момент с взятием ворот, подозревая, что там был офсайд, но Ярмоленко стартовал из глубины и пробивал под перекладину, стараясь не сближаться с голкипером. Защитник немного задержался, не получилось организовать ловушку.

22.20 Сборная Украины открывает счет. Со второй попытки точный удар получился у Андрея Ярмоленко! Футболист пока ещё "Вест Хэма" получил пас из глубины от Малиновского, который был на своей половине. Ярмоленко сыграл быстро, продвинул мяч вперед на грани офсайда и перебросил голкипера, который не успел вернуться на линию. Два левши и оба получили предупреждения в первые минуты.

22.04 Второй опасный момент у ворот хозяев: хорошо знакомый с британским футболом Андрей Ярмоленко пробил с разворота, но голкипер оказался расторопнее.

22.02 Режиссер трансляции показал бывшего наставника украинской сборной Андрея Шевченко, который присутствует на трибунах.

22.00 Второе предупреждение. На этот раз наказан полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский. Судья строг!

21.54 После прохода Караваева по правому флангу бьет сходу Цыганков, но голкипер хозяев вытащил из-под перекладины.

Первый опасный момент в исполнении подопечных Петракова, который взял в Глазго довольно странный состав.

21.50 Уже на пятой минуте рефери охладил пыл футболистов жёлтой карточкой. Предупреждение получил форвард украинской сборной и "Бенфики" Роман Яремчук.

21.45 Украинские футболисты вышли на поле, завернувшись в национальные флаги. Прозвучали гимны обеих стран. 39-летний рефери Дани Маккели из Нидерландов дал стартовый свисток.

Украинская сборная сегодня играет в желтой форме. На стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго собрались 50 тысяч зрителей, из которых почти 3 тысячи болеют за Украину.

Что известно об игре

Это первая официальная игра сборной Украины с начала полномасштабной войны с Россией. Изначально матч был запланирован на 24 марта, но из-за военных действий его перенесли.

Главный тренер сборной Александр Петраков вызвал игроков из УПЛ за месяц до встречи с шотландцами. Сборы проводили в Словении.

Футболисты прибыли в Глазго 30 мая и в день матча прошли по городу с традиционной прогулкой перед тем, как выйти на поле.

Сборная Украины в Глазго. Фото УАФ

До сегодняшнего матча сборные Украины и Шотландии пересекались лишь единожды - в отборе на Евро-2008. Две встречи тогда завершились домашними победами сборных.

Смотреть онлайн матч Шотландия-Украина можно на телеканалах Футбол 1, Индиго ТВ и сервисе Oll.tv.

Букмекеры большую часть ставок принимают на победу шотландцев или ничью. Опасения вызывает то, что к плей-офф большинство украинских игроков готовились в условиях войны и не имели достаточно практики.

В официальных турнирах в последнее время участвовали всего 9 игроков-легионеров, включая запасного вратаря "Реала" Лунина.

ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в Катаре. Это будет первый мундиаль, который когда-либо проводился в арабском мире. Для его проведения в Катаре построили восемь стадионов, оснащенных системами кондиционирования, чтобы температура воздуха на них не повышалась выше +27.

По предварительным данным, в чемпионат вложено около 220 млрд долларов, так что он станет самым дорогим за всю историю проведения турнира.

Финал должен состояться 18 декабря 2022 года.