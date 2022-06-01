В среду, 1 июня, сборная Украины сразится с шотландцами за путевку в финал отбора ЧМ-2022. Это первый официальный матч нашей сборной с начала полномасштабной войны с Россией.

Матч плей-офф квалификации за участие в чемпионате мира в Катаре, состоится на стадионе в Глазго. Изначально он был назначен на 24 марта, но из-за военных действий его сместили на июнь.

Из 32 участников ЧМ-2022 уже определились 29, еще три "путевки" разыгрывают. На последнюю европейскую претендуют три сборных - Украины, Шотландии и Уэльса.

Если сегодня сборная Украины обыграет хозяев поля, то 5 июня, в финале отбора, ей предстоит встретиться с Уэльсом в Кардиффе.

Где и во сколько смотреть Украина-Шотландия

Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Матч покажут на нескольких площадках. На телеканалах "Футбол 1" и "Индиго TV", а также н сервисе oll.tv.

Напомним, что в отборочной группе на ЧМ-2022 Украина в итоге заняла второе место, не проиграв ни одного матча (было две победы и ничьи).

Вчера украинская команда провела тренировку на стадионе "Хэмпден Парк.

Также стал известен состав сборной Украины.

На пресс-конференции перед матчем с шотландцами украинский игрок Александр Зинченко не смог держать слез, когда отвечал на вопрос, смогут ли футболисты обеспечить "праздник футбола" для всех украинцев.

Он сказал, что у каждого украинца есть главная мечта - остановить войну, но говоря про футбол, у сборной тоже есть мечта - поехать на чемпионат мира и подарить эмоции украинцам.