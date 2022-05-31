Игрок сборной Украины Александр Зинченко расплакался на пресс-конференции перед матчем со сборной Шотландии за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре.

У футболиста на глазах появились слезы, когда он отвечал на вопрос журналиста, смогут ли футболисты обеспечить "праздник футбола" для всех украинцев.

"У каждого украинца есть главная мечта - это остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран, я разговаривал с маленькими украинцами - они ничего не понимают, но говорят одно - мечтают, чтобы война закончилась. Но говоря про футбол, то у нас тоже есть мечта - мечта поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это не простое время, потому что они это заслуживают", - сказал Зинченко.

Напомним, матч Шотландия - Украина состоится в среду, 1 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало - в 21.45 по киевскому времени.

Как писала "Страна", матч сборной Украины с Шотландией в отборе на Кубок мира обслужит бригада арбитров из Нидерландов. Победитель противостояния встретится в финале квалификации с командой Уэльса 5 июня в Кардиффе.

Ранее мы писали, что сборная Украины по футболу может провести свои домашние матчи Лиги наций в июне на нейтральных полях из-за войны в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.