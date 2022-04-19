Сборная Украины по футболу может провести свои домашние матчи Лиги наций в июне на нейтральных полях из-за войны в Украине.

Об этом сообщает телеграм-канал "ВЗБІРНА".

Речь идет о матчах против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня), которые сначала должны были состояться во Львове. Также рассматривался вариант проведения этих матчей на выезде.

Команда Александра Петракова стартует в новом розыгрыше Лиги наций 8 июня, когда сыграет с Ирландией на выезде.

1 июня Украина сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2022. Победитель пары в финале встретится с Уэльсом 5 июня.

Ранее мы публиковали полный список из 25 украинских футболистов, которых вызвали на сборы в национальную команду.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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