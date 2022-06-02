Легенда футбола Пеле обратился к президенту РФ Владимиру Путину и призвал его остановить войну в Украине.

Соответствующий текст бразилец опубликовал в своем Instagram.

"Этот конфликт безнравственен, не имеет оправдания и приносит лишь боль, страх, террор и страдания. Нет ни единой причины, чтобы он продолжался", - написал Пеле.

Свой пост Пеле опубликовал перед отборочным матчем к чемпионату мира 2022 года между сборными Украины и Шотландии (3:1). Футболист вспомнил о встрече с Путиным в 2017 году и заявил, что не мог представить, что мир будет так разделен, как сегодня.

"Надеюсь, мы сможем вместе построить лучший мир", - добавил Пеле.

Ранее мы писали, что седьмая ракетка мира Андрей Рублев написал на стекле телекамеры призыв к миру.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.