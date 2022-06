Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига ответил на заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о "личных психических проблемах" Владимира Зеленского.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: he who is guilty is the one that has much to say (виновный говорит больше всего), осла узнаешь по ушам, а дурака - по болтовне, у короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года", - написал Сибига в Facebook.

Скриншот: Facebook/Andrij Sibiga

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

