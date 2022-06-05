Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что у него есть "психическая проблема". Ему показалось, что украинский президент "неправильно" требует помощи у Запада.

Об этом спикер сказал в интервью венгерскому Hír TV.

"Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии. Обычно тот, кто нуждается в помощи, привык просить, вежливо", - заявил Кевер.

По его мнению, нужно "только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать".

"Человеку обычно угрожают его враги, и редко те, кого он хочет завоевать как друзей. Это его какая-то личная, психическая проблема, с которой я не знаю, что делать", - сообщил спикер.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

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