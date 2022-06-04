Офис президента Владимира Зеленского и команда главы партии "Европейская солидарность" (ЕС) Петра Порошенко активизировали обмен информационными и не только ударами.

"Страна" писала о том, что Порошенко с группой соратников сумел только с третьей попытки выехать из Украины.

Два раза его не выпустили из страны. В "Евросолидарности" заявляют, что по указанию власти, косо смотрящей на европейские вояжи лидера партии. Кроме того, ОП подогревает интерес к уголовным делам, по которым Порошенко проходит вместе с Виктором Медведчуком, давшим показания против экс-президента.

В свою очередь "Еврсолидарность" с ее мощным информационным пулом способствует раскрутке обвинений в адрес Офиса президента и лично Зеленского в провале подготовки страны к широкомасштабному вторжению России и неудачах во время войны.

Как может дальше развиваться это противостояние, которому, похоже, не сильно мешают военные действия, разбиралась "Страна".

Обмен любезностями

На "внутреннем фронте" между ОП и Порошенко продолжаются активные контратаки. Так, экс-президент недавно не попал на парламентскую ассамблею НАТО, потому что дважды при попытке выехать из страны пограничники якобы не смогли считать QR-код в разрешении на выезд.

При этом у других депутатов, ехавших с ним в командировку, документы были в порядке.

"Мы являемся свидетелями того, что когда наши воины сражаются с путинской Россией там, кто-то хочет здесь строить путинскую диктаторскую Украину", - заявил в видеообращении народных депутатов от ЕС Николай Княжицкий.

В "Евросолидарности" намекают, что проблемы у Порошенко возникли из-за того, что ехал он на мероприятие, связанное именно с Альянсом. Так или иначе, на саммит Европейской народной партии его уже выпустили.

Далее власть старается удержать внимание общества на громких уголовных производствах, связанных с Порошенко и задержанным СБУ Медведчуком. Как писала "Страна", тот дал показания о роли Порошенко в схемах, связанных с переоформлением нефтепровода "Самара – Западное направление" и поставками угля из "ЛДНР".

В свежем интервью "Интерфаксу - Украина" советник глава ОП Михаил Подоляк заявил, что решение обнародовать во время войны эту часть работы следствия по обоим делам было правильным, пусть это и бросало тень на бывшего руководителя страны. По мнению Подоляка, действия Порошенко, которые сейчас расследуются, стали "одной из причин этой войны".

"Тогда в России и поняли, что у власти в Украине барыга, что с этой страной можно легко разобраться, что она продается, что Порошенко зарабатывает на крови", - заявил Подоляк.

При этом конкретно Порошенко он обвиняет в пиаре на войне и желании подорвать внутриполитическое единство.

"К сожалению, с одновременной консолидацией общества на фоне войны произошла очень странная дезинтеграция части представителей старой украинской политической элиты, включая господина Порошенко. Они не смогли найти свое место в военной системе координат. Вспомните: какое-то время они еще пытались играть в публичность через селфи на блокпостах, через оказание какой-то гуманитарной помощи, которую другие люди оказывали в гораздо большем объеме. Когда им стало понятно, что эта технология не работает, что они все равно остаются изгоями, что государство все равно работает, часть ушла из публичного пространства. Вторая наиболее нетерпеливая часть, которая просто не может жить без того, чтобы не чувствовать себя востребованной и альтернативной государству, начала тратить деньги на развитие внутриполитической системы конкуренции. И Порошенко это делал", - заявил Подоляк.

Это заявление незамедлительно вызвало реакцию со стороны группы влияния экс-президента, обвинившей власть в политическом давлении на оппозицию.

"Хочу напомнить, что именно благодаря решению бывшего политического руководства страны была освобождена половина захваченных россиянами территорий Донбасса. И освобождена в условиях отсутствия боеспособной армии, пустого бюджета и "глубокой обеспокоенности" наших партнеров… Мне просто интересно: активизация околопрезидентских прилипал в борьбе с любым политическим (общественным, журналистским) альтернативным мнением - это их личная инициатива или системная политика власти, направленная на поиск внутренних врагов, когда враг на самом деле - один? И он точно не в патриотической среде", - написал на своей странице народный депутат восьмого созыва Александр Черненко, баллотировавшийся в 2019 году в парламент по избирательному списку ЕС.

В свою очередь команда Порошенко все так же подыгрывает обвинениям в адрес ОП и конкретно Зеленского в плохом руководстве страной, что обернулось ее слабой подготовкой к войне и дальнейшими неудачами.

По наблюдениям "Страны", акцент делается на следующих тезисах: Зеленский не верил прогнозам о готовящемся нападении России, в том числе из уст западных разведок, в расходах госбюджета превалировала "Большая стройка" (инфраструктурный проект Банковой, который та использовала для своего пиара), а не строительство линий обороны, ускоренное перевооружение армии, подготовка к эвакуации населения, создание частей территориальной обороны, то, по итогу, и привело к тяжелым потерям - и людей, и территорий.

При этом, сторонники Порошенко активно используют и одно из недавних заявлений Зеленского, когда он, сказал, что был не согласен с американцами, которые предлагали готовиться к войне, бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей. Украинские власти этого не делали, чтоб не поднимать паники.

Исходя из этого заявления сторонники Порошенко обвиняют действующего президента, что он несет прямую ответственность в том, что страна не была готова к войне, а людей не успели эвакуировать из опасных мест, что и привело к огромным жертвам среди мирного населения.

А вот если бы президентом был Порошенко, все шло бы по-другому, уверяют его сторонники. Да и вообще вторжения не было бы, как утверждает упомянутый нардеп от ЕС Княжицкий, считая, кстати, что не рискнула бы Россия напасть и при президенте Юлии Тимошенко.

В целом, "Евросолидарность" готова ставить под сомнение любое решение Зеленского.

Представители группы Порошенко в штыки приняли, например, предоставление президентом украинского гражданства известному журналисту из России Александру Невзорову, уехавшего за границу из-за несогласия с "военной спецоперацией".

Они стали главными инициаторами разгона "зрады" по этому поводу.

Например, нардеп Владимир Вятрович раскритиковал тех, которые "до сих пор любят Россию", а поэтому "ищут "хороших русских" среди Невзоровых".

Пока осторожно, но все более часто, лагерь Порошенко критикует Зеленского и за провалы на фронте, проводя линию о том, что политическое руководство страны вмешивается в военные дела и мешает своим "управлением" украинским военным.

Например, сейчас начался скандал с нардепом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой, которую видели в военных частях в Северодонецке. Как утверждают журналисты, она лично раздает команды военным, чем в ВСУ сильно недовольны.

Порошенко будет ждать

В целом можно сказать, что группа Порошенко пытается "контратаковать" власти, создавая очаги напряженности, на которые вынужден отвлекаться Офис президента.

"Ни одна из сторон не имеет в этом противостоянии стратегического успеха. Власть пытается раскручивать тему показаний Медведчука. Но пока что Порошенко чувствует себя более-менее уверенно. Он все-таки выехал за границу, где общается с западными политиками и раздает интервью. Несмотря на падение рейтинга, Порошенко - все еще опасный соперник. Он сохранил связи с украинским "deep state" через своих людей в СБУ, внешней разведке, армии, МИДе, да и сам остается серьезной величиной в политике, на которую могут ставить олигархи. И не только они: если недовольство Зеленским будет нарастать на Западе по разным причинам, Порошенко вполне может рассматриваться как кандидат №1 на замену или соперник, способный нарушить политическую монополию президента. Неизвестно, когда Зеленскому появится альтернатива из числа новых в политике лиц и появится ли вообще, а Порошенко - вот он. Не поэтому ли у него сохраняется доступ к глобальной информационной инфраструктуре? Более того, чем дольше будет затягиваться война, расти число жертв, тем больше будет вопросов у общества, а не только у конкретно сторонников Порошенко. А он может попытаться усилить общий ропот, организовать и возглавить недовольных. Пусть сейчас он не может открыто бросить вызов президенту", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

В тоже время, очевидно, что в ситуации военного времени критика президента имеет свои ограничители. Потому что в любой момент власти могут записать "критиков" в "коллаборанты", которые работают на врага, подрывая единство общества в борьбе с Россией. Со всеми отсюда вытекающими обстоятельствами - арестами, конфискацией активов, закрытием телеканалов.

И Запад вряд ли будет активно препятствовать этому. Да и внутренних возмущений может серьезных и не быть, а если и будут, то плохо закончатся для их организаторов (военное положение все-таки).

Политолог Андрей Золотарев считает, что уголовные дела против Порошенко - это также сдерживающий фактор для экс-президента.

"Теперь обвинения против него не голословные, а, образно говоря, подшиты к делу. И всякий раз, когда о них будут вспоминать, а тем более будут дальше их расследовать и выносить в суд, это будет политически прибивать Порошенко", - комментирует эксперт "Стране".

Он считает, что экс-президент и его команда, несмотря на постоянную критику власти, не станут сильно лезть на рожон, что может усугубить их положение и конкретно самого Порошенко. По его мнению, стратегическая цель для этой группы - реванш, однако для начала нужно просто политически выжить.

"Публично будет говориться о необходимости единства внутри страны, поэтому, мол, вот наша рука. Но при удобном случае, конечно, будут стараться укусить. Порошенко останется ждать удобного момента, чтобы попытаться вернуться. А ждать он умеет", - говорит эксперт Золотарев.

Потенциально политическая ситуация может измениться для Зеленского в худшую сторону в случае тяжелых военных поражений, либо в случае просто затягивания войны и нарастания из-за этого экономических проблем. Либо в результате комромисного мира, который не примет часть общества. В таком случае, Порошенко может попытаться пойти в открытую атаку на президента.