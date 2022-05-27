Луцкий горсовет призвал конфисковать имущество бывшего президента Петра Порошенко и Виктора Медведчука в пользу ВСУ.

О принятом решении сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

Горсовет обратился к президенту Украины, Офису генпрокурора и ГБР с просьбой максимально эффективно и оперативно провести досудебное расследование "фактов преступной деятельности Петра Порошенко, Виктора Медведчука и других высокопоставленных чиновников, которые были причастны к выводу из госсобственности стратегического нефтепровода "Самара-Западное направление" и торговле углем с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, депутаты призвали конфисковать их имущество на нужды Вооруженных сил Украины в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность".

Аналогичное решение принял и облсовет Волынской области.

"Отметим, что и облсовет, и горсовет находятся под фактическим контролем лидера партии "За будущее" Игоря Палицы, соратника олигарха Игоря Коломойского", - прокомментировал решения Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Медведчук дал показания против Порошенко, и проанализировала, какую роль они сыграют.

Также мы писали, что СБУ вызвала Авакова, Турчинова и Яценюка на допрос по делу об "угольной госизмене" Порошенко и Медведчука.