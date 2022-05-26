Снова начала обостряться ситуация в Молдове. И не исключено, что это будет влиять и на события в Украине.

В Кишиневе задержан бывший президент, пророссийский политик Игорь Додон. Ему вменяется несколько статей уголовного кодекса, за которые грозит до 20 лет тюрьмы. В частности, коррупция, а главное - государственная измена.

Интересно, что власти подконтрольного РФ Приднестровья после ареста Додона стали внезапно обвинять в апрельских вооруженных нападениях Кишинев. Хотя до ситуации с Додоном говорили об "украинской диверсии".

Что происходит в Молдове и могут ли последние события "взорвать" там ситуацию - разбиралась "Страна".

"Дело о кульке". В чем обвиняют Игоря Додона

Во вторник, 24 мая, домой к бывшему президенту Молдовы, председателю Молдавско-российского делового союза Игорь Додону пришли с обыском. Он проводился вплоть до вечера, после чего политик был задержан на 72 часа.

В Генпрокуратуре Молдовы сообщили, что мероприятия связаны с четырьмя статьями уголовного кодекса. Додону планируют вменить пассивную коррупцию, предательство Родины, незаконное обогащение, финансирование партии за счет преступной организации. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Основанием для возбуждения дела стали два видео, опубликованнае в 2019 году и в 2020-м. На них запечатлены встречи тогдашнего президента Молдовы и председателя Партии социалистов Игоря Додона с лидером Демпартии, местным олигархом и другом Петра Порошенко Владимиром Плахотнюком. Сейчас он проживает за границей.

На первом видео среди прочего господа Додон и Плахотнюк обсуждали федерализацию республики (в результате ее воссоединения с отколовшимся 30 лет назад Приднестровьем). На федерализации, объяснял олигарху Игорь Додон, тогда настаивал нынешний замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак, в то время курировавший молдавское направление в должности вице-премьера.

На втором видео запечатлено, как Плахотнюк передает Додону черный пакет. Что в пакете - неизвестно. По данным депутата Юрия Реницэ, который и опубликовал ролик, в кульке передавались деньги для финансирования социалистов.

На видео запечатлены трое — Игорь Додон, Владимир Плахотнюк и ближайшее доверенное лицо олигарха Сергей Яралов. Господин Плахотнюк протягивает Игорю Додону пакет, в котором, по утверждению депутата Реницы, находились деньги. При этом между главными героями съемки произошел такой диалог:

— Опять вы с кульками,— реагирует на протянутый пакет господин Додон.— Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу, потому что завтра у меня в пять часов вылет. В понедельник он должен выплатить зарплаты.

Владимир Плахотнюк передает пакет Сергею Яралову:

— Отдай Косте.

И обращается к Игорю Додону:

— Он должен передать Корнелу?

— Да, они между собой разберутся,— отвечает президент олигарху.

Два года назад, когда видео всплыло в Сети, прокуратура не стала возбуждать уголовное дело, отметив, что "в ходе проверки не выявила элементов преступления".

"У нас просто есть провокационное видео, показывающее передачу пакета, и мы действительно не знаем, есть ли в пакете деньги. Я убежден, что там были деньги, но одно — это то, что я думаю, а другое — доказательства, которые у нас есть. Это две разные вещи. Мы должны предъявить обвинения людям на основании имеющихся у нас доказательств по этому делу, но у нас с этим очень серьезные проблемы", — отмечал тогда генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

То, что в пакете были деньги, тогда не было доказано. Додон не взял в руки пакет от Плахотнюка. Задержания с этим пакетом, соответственно, также не было.

Плахотнюк считался "серым кардиналом" молдавской политики, возглавляемая им Демократическая партия была одна из ведущих политических сил.

Но несколько лет назад он был вынужден покинуть страну после возбуждения против него уголовного дела, а его сторонники потеряли влияние. Тогда, как сообщалось, в борьбе с Плахотнюком прозападная оппозиция во главе с Майей Санду была заодно с Додоном. Который потом проиграл ей президентские выборы.

17 мая 2022 года Апелляционная палата Кишинева возобновила производство против экс-президента, отменив решение суда об отсутствии состава преступления. Додона задержали до суда по избранию меры пресечения, который проходит сегодня, 26 мая.

После задержания Игорь Додон выступил с заявлением. Он отметил, что ничего не боится, не намерен покидать страну.

"Я всё выдержу. Но если вы хотите политической войны, я вам ее устрою. Не успеете до Румынии добежать. У народа Молдовы есть порох в пороховницах", — написал экс-президент в соцсетях 19 мая.

Уже будучи задержанным, Додон передал через адвокатов новое сообщение. По его мнению, записи, на которых строится обвинение против него, были сделаны по распоряжению Плахотнюка. И президент знал, что его записывают.

"В июне 2019 года я подвергал себя огромному риску как себя, так и свою семью, в тот период, когда вел псевдопереговоры с Плахотнюком, понимая, что меня снимают на видео, чтобы посадить олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию... Хочу напомнить, что бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду, которая сейчас замышляет расправу над оппозицией в диктаторском стиле Плахотнюка", - отметил бывший президент.

До сих пор непонятно, что вменяют Додону по другим статьям обвинения. В частности, по госизмене.

Сама президент Санду в день задержания Додона не была в стране. Глава Молдавы, праздновавшая как раз в тот день 50-летие, взяла отпуск и отправилась в США с частным визитом. Цель — просить военную помощь.

Реакция в Приднестровье, РФ и США

Посол США призвал власти Молдовы следовать юридическим процедурам в отношении Додона. Об этом он заявил во время встречи с представителями фракции Блока коммунистов и социалистов, который возглавляет бывший президент.

Российские же власти на ситуацию с Додоном отреагировала ожидаемо отрицательно, хоть и с примечанием, что это внутреннее дело Молдовы. Рассуждая о причинах случившегося, Москва придерживается версии молдавского экс-президента.

"Нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались — в соответствии с международными нормами", — заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Но наиболее "ассиметричная" реакция пошла из подконтрольного России Приднестровья. Глава "ПМР" Вадим Красносельский внезапно заявил о причастности правоохранительных органов Молдавии к теракту в Тирасполе, когда в середине мая неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат.

Напомним, Тирасполь до сих пор не обвинял Кишинёв в разного рода инцидентах, которые начали происходить в "республике" с конца апреля. Делались намеки на причастность к ним Украины, а в отношении властей Молдовы звучала более нейтральная риторика.

Не исключено, что теперь такой поворот связан с задержанием Додона, который считается пророссийским политиком.

Из Тирасполя сейчас идет целый вал предложений в адрес Кишинева. Прокуратора Приднестровья обратилась к молдавским коллегам с предложением подключиться к расследованию происшествия, совершенного в Приднестровье 13 мая. В этот день коктейлями Молотова забросали столичный военкомат.

Указывается, что "ПМР" готово предоставить Молдове материалы по делу о поджоге военкомата. Красносельский предложил молдавской прокуратуре приехать в Тирасполь и ознакомиться с материалами дела. И заявил, в ходе расследования удалось собрать факты, которые доказывают причастность молдавских силовых структур к диверсии в Тирасполе.

По мнению кишиневского журналиста Владимира Цеслюка, "если Кишинев не согласится на объективное расследование, это можно расценивать как доказательство причастности молдавских властей к диверсии". Это мнение широко тиражируется в приднестровских СМИ.

То есть идут намеки, что может произойти эскалация между Молдовой и Приднестровьем. А этот как раз тот сценарий, которого Кишинев с учетом военных действий в Украине старается избегать (страна к войне явно не готова). О чем прямо заявлялось со всех официальных площадок.

К чему ведет "дело Додона"?

Удар по бывшему президенту - это очевидно не личная претензия к нему, а удар по всему пророссийскому блоку в Молдове, который является весьма обширным. И включает в себя в том числе непризнанное Приднестровье.

Это видно и по "букету" статей, которые вменяют Додону. Среди них есть и политические (хотя, повторимся, пока неизвестно, как именно он родине изменял).

Активизация этих процессов очень важна с точки зрения происходящего в Украине. А особенно - сюжета вокруг блокады черноморских портов и в целом ситуации на юге страны, с учетом постоянных разговоров о том, что следующая после Донбассе цель российской армии - завоевание юга Украины и выход на границы с Приднестровьем..

И эта непризнанная республика занимает в таких планах очень важное место.

Недавно Украина объявила о беспрецедентных мерах по усилению границы на этом участке.

Находящиеся в Приднестровье российские войска, а также местные силы обороны, в теории могут оказать наземную помощь россиянам, если те решат высадить десант в этом районе, либо будут прорываться со стороны Николаева.

Или как-то иначе помочь российским войскам - например, нанося ракетные удары по позициям ВСУ.

Таких намерений и планов Тирасполь никогда не высказывал открыто, но даже теоретическая возможность данного сценария наверняка беспокоит и Киев, и англичан с американцами, которые активно продвигают идею снятия морской блокады с Украины. А для ее реализации, как минимум, нельзя допустить прорыва российских войск на юге страны.

И, судя по реакции Приднестровья на дело Игоря Додона, удар по пророссийскому сектору в Молдове может стать прологом к более серьезным событиям. Например, к активизации конфликта вокруг "ПМР" и как следствие - расширению войны за пределы Украины с перспективой удара и по Одесской области.

В этом смысле интерес представляет внимание флагманских государств Запада к вооружению Молдовы. О необходимости вооружить Молдову по стандартам НАТО заявила 20 мая глава МИД Британии Лиз Трасс. По ее словам, сейчас эта тема обсуждается с союзниками.

Партия социалистов, которую возглавляет Додон, 23 мая (за день до его задержания) выразила возмущение и заявила, что это может обострить ситуацию вокруг Молдовы и внутри страны. Это был намек на угрозу разморозки конфликта с Приднестровьем, который не проявлялся в том числе потому, что у Кишинева не было дееспособной армии.

И в случае появления такой армии, расклад резко бы поменялся.

Можно предположить, что если бы власти Молдовы начали активное сотрудничество с НАТО и перевооружение, это бы вызвало протесты пророссийских сил. А они пользуются немалой поддержкой. Институт развития и социальных инициатив «Будущее» (IDIS Viitorul) опубликовал результаты майского соцопроса, согласно которому политсила Додона - блок молдавских коммунистов и социалистов (две левые партии вместе прошли в парламент в прошлом году) популярнее, чем правящая партия Санду "Действие и солидарность": за левых проголосовали бы 24,6% опрошенных, а за партию власти — 24,1%. И это тревожный звонок для молдавской власти.

Потому что опираясь на такую поддержку Додон и его соратники могли попытаться развернуть курс страны, добившись досрочных выборов. А также, возможно, осуществив план по созданию, по сути, федерации между Молдовой и Приднестровьем.

И нельзя исключать, что дело Игоря Додона в данном случае - попытка нанести превентивный удар со стороны Санду и Запада пока наступление России на юге Украины является лишь гипотетической возможностью, а не реальностью.

И весь вопрос в том, какая реакция на задержание Додона будет Приднестровья и России. То есть, можно ли ожидать обострения ситуации вплоть до начала боевых действий в регионе.