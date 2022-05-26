Задержанный 24 мая экс-президент Молдовы Игорь Додон передал через адвокатов обращение. Он заявил, что обвинения против него во взяточничестве и госизмене являются необоснованными и политически мотивированными.

Также Додон прокомментировал давно известное видео, на котором он получает некий пакет от олигарха Владимира Плахотнюка.

"В июне 2019 года я подвергал огромному риску как себя, так и свою семью, в тот период, когда вел псевдопереговоры с Плахотнюком, понимая, что меня снимают на видео, чтобы посадить олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию. Мне это удалось, а затем я предложил новый шанс Республике Молдова. И хочу напомнить: бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду, которая сейчас замышляет расправу над оппозицией в диктаторском стиле Плахотнюка", – заявил Додон.

Ранее "Страна" публиковала видео задержания бывшего президента Молдовы. Его задержали на 72 часа по делу о госизмене. Помимо государственной измены бывшего чиновника подозревают в коррупции и незаконном обогащении.

Мы также писали, что Додону может грозить до 20 лет лишения свободы.