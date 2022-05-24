В доме бывшего президента Молдовы Игоря Додона, который стал подозреваемым по уголовному делу о хищении 12 миллионов долларов, антикоррупционная прокуратура совместно со спецслужбами проводит обыск.

Об этом сообщает Newsmaker.

По данным издания, обыски проводятся дома у Додона в Кишиневе, а также в других местах и на объектах недвижимости, которые принадлежат экс-президенту через посредников.

Обыски проводят в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией.

По данным СМИ, следственные действия проводятся в рамках дела, которое касается видеоролика от 2019 года. На нем запечатлено, как молдавский олигарх Влад Плахотнюк передал экс-президенту Молдовы пакет, в котором, предположительно, находились деньги.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура страны установила, что в 2008 году лица, которые принимают решения в АО Energocom - компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, организовали преступную схему и присвоили государственные деньги на крупную сумму 11 927 173 доллара. Додон стал подозреваемый в этом деле.

Также сообщалось, что Игорь Додон ушел из парламента Молдовы.