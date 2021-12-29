Бывший президент Молдовы Игорь Додон стал подозреваемым по уголовному делу о хищении 12 миллионов долларов.

Об этом он сообщил журналистам после допроса в Генпрокуратуре республики.

Генпрокуратура ждала экс-президента 27 декабря для дачи показаний и предъявления подозрений в возможной причастности к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom.

Однако, позже было решено перенести слушания на 29 декабря.

"Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый", - сказал Додон.

Как бывший президент и депутат Додон не обладает неприкосновенностью и может быть задержан, если прокуроры сочтут это необходимым.

Напомним, недавно Генпрокуратура установила, что в 2008 году лица, которые принимают решения в АО Energocom - компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, организовали преступную схему и присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 доллара. Причем сделано это было по предварительному согласованию и договоренности с разными должностными лицами.

Согласно материалам дела, такая схема дала возможность всем причастным к хищению присвоить деньги с помощью необоснованного увеличения закупочной цены.

Кроме этого, в октябре сообщалось, что Игорь Додон уходит из парламента Молдовы.