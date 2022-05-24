В сети появилось видео сегодняшнего задержания бывшего президента Молдовы Игоря Додона, которого подозревают в госизмене и коррупции.

Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене. Помимо государственной измены бывшего чиновника подозревают в коррупции и незаконном обогащении.

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона 18 мая. Его заподозрили в получении взятки от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Потом к этому добавились и другие обвинения.

Отметим, что Игорь Додон считается пророссийским политиком. На прошедших выборах вышел во второй тур вместе с нынешним президентом Майей Санду.

Также мы писали, что сразу после сегодняшнего задержания Додона глава "ПМР" Вадим Красносельский заявил о причастности правоохранительных органов Молдавии к теракту в Тирасполе, когда в середине мая неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат.

Ранее премьер-министр Молдовы сообщила, что риск эскалации военного конфликта на территории страны маловероятен, а потому мобилизация в стране не планируется. Власти Молдовы ведут диалог с непризнанным Приднестровьем. Несмотря на военные провокации в регионе в последнее время, у властей нет оснований для мобилизации.