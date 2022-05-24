Внезапно из Приднестровья прозвучали резкие заявления в адрес Молдовы. Глава "ПМР" Вадим Красносельский заявил о причастности правоохранительных органов Молдавии к теракту в Тирасполе, когда в середине мая неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат.

До сих пор Тирасполь не обвинял Кишинёв в разного рода инцидентах, которые начали происходить в "республике" с конца апреля. При этом намекалось на причастность к ним Украины.

Не исключено, что это связано с задержанием сегодня пророссийского экс-президента Молдовы Игоря Додона. Его задержали на 72 часа по делу о госизмене. Помимо государственной измены бывшего чиновника подозревают в коррупции и незаконном обогащении.

Ранее премьер-министр Молдовы сообщила, что риск эскалации военного конфликта на территории страны маловероятен, а потому мобилизация в стране не планируется. Власти Молдовы ведут диалог с непризнанным Приднестровьем. Несмотря на военные провокации в регионе в последнее время, у властей нет оснований для мобилизации.

Напомним, что в конце апреля-в начале мая в Приднестровье были провокации со взрывами и обстрелами военных объектов, которые в Украине называли работой России, чтобы втянуть регион в российско-украинскую войну.