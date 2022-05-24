Бывшего президента Молдовы Игоря Додона, у которого с утра проходили обыски, задержали на 72 часа по делу о госизмене. Помимо государственной измены бывшего чиновника подозревают в коррупции и незаконном обогащении.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", - сообщила журналистам представитель прокуратуры Марианна Керпек

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона 18 мая. Его заподозрили в получении взятки от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Потом к этому добавились и другие обвинения.

Отметим, что Игорь Додон считается пророссийским политиком. На прошедших выборах вышел во второй тур вместе с нынешним президентом Майей Санду.

Напомним, что в конце 2021 года генпрокуратура страны установила, что в 2008 году лица, которые принимают решения в АО Energocom - компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, организовали преступную схему и присвоили государственные деньги на крупную сумму 11 927 173 доллара.

Перед самым Новым годом бывший президент Молдовы Игорь Додон стал подозреваемый в этом деле.