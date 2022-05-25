Задержанному экс-президенту Молдовы Игорю Додону может грозить до 20 лет лишения свободы. Его подозревают в коррупции и измене родине.

Такую оценку озвучил юрист, бывший депутат парламента Молдовы Валерий Нагачевский в комментарии российским СМИ.

"Если учесть, что Додона подозревают в нарушении четырех статей уголовного кодекса Молдавии, то нужно определить, какая из них предусматривает самое строгое наказание — это измена родине. Если будет проведено расследование, ему предъявят обвинение по этой статье, дело передадут в суд и суд согласится с аргументами прокурора, то Додону грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - заявил Нагачевский.

Напомним, Додона задержали во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. В доме Додона прошли обыски.

Додон считается пророссийским политиком. На прошедших выборах вышел во второй тур вместе с нынешним президентом Майей Санду.