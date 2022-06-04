Журналист Юрий Бутусов сообщил, что "слуга народа" Марьяна Безуглая принимает участие в постановке задач руководителям подразделений ВСУ в Северодонецке.

Началось все со вчерашнего вечернего поста Бутусова. В нем он обещал опубликовать детали "авантюры" руководителей силовых структур, которые подверглись влиянию политиков" и "начали нецелевое применение украинских боеспособных спецподразделений для выполнения одной авантюры в тактически невыгодной обстановке".

Также он упомянул "комиссаров" и "комиссарш", которые вмешиваются в управление войсками.

Сегодня днем журналист Янина Соколова опубликовала фото Марьяны Безуглой в военной форме. И сообщила, что нардеп контролирует операции ВСУ в Северодонецке, как "человек сверху".

Спустя час Бутусов подтвердил информацию Соколовой и добавил, что нардеп принимает непосредственное участие в постановке боевых задач командирам подразделений.

Журналист раскритиковал такие шаги власти, назвав вмешательство политиков в военные действия некомпетентностью и призвав не играть жизнями солдат.

Отметим, что еще на прошлой неделе начался конфликт между Безуглой и Бутусовым. Журналист призвал принять законопроект о праве расстреливать чиновников, проваливших подготовку Украины к войне - в ответ на идею нардепа Безуглой узаконить расстрелы солдат. После этого он призвал власть дать команду на отступление из Лисичанска и Северодонецка, которые Россия пытается окружить.

В ответ Марьяна Безуглая потребовала у СБУ разобраться с Бутусовым.

После этого Бутусов сообщил, что ему запретили посещать армейские части на передовой и назвал это "объявлением войны со стороны некоторых людей в ОП".

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.