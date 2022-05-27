Главред "Цензора" Юрий Бутусов сообщил, что ему запретили посещать армейские части на передовой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Бутусов считает это "объявлением войны со стороны некоторых людей в ОП". И грозит, вернувшись с фронта, начать рассказывать о провалах власти при подготовке обороны.

Напомним, новый конфликт Бутусова и Банковой начал разворачиваться на днях. На этой неделе он заявил, что российские войска перерезали трассу Бахмут-Лисичанск (что затем опроверг глава Луганской ОВА Сергей Гайдай).

Также Бутусов призвал принять законопроект о праве расстреливать чиновников, проваливших подготовку Украины к войне - в ответ на идею нардепа Безуглой узаконить расстрелы солдат.

А вчера Бутусов призвал власть дать команду на отступление из Лисичанска и Северодонецка, которые Россия пытается окружить. Также он публиковал видео из-под Северодонецка.

После этого нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая потребовала у СБУ разобраться с Бутусовым. Она заявила, что главред "Цензора" "постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает РФ".