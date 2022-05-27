Юрию Бутусову нельзя посещать военные части на передовой. Скриншот из видео

Главред "Цензора" Юрий Бутусов сообщил, что ему запретили посещать армейские части на передовой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Бутусов считает это "объявлением войны со стороны некоторых людей в ОП". И грозит, вернувшись с фронта, начать рассказывать о провалах власти при подготовке обороны.

Бутусов сообщил, что ему запретили посещать армейские части на передовой

Напомним, новый конфликт Бутусова и Банковой начал разворачиваться на днях. На этой неделе он заявил, что российские войска перерезали трассу Бахмут-Лисичанск (что затем опроверг глава Луганской ОВА Сергей Гайдай).

Также Бутусов призвал принять законопроект о праве расстреливать чиновников, проваливших подготовку Украины к войне - в ответ на идею нардепа Безуглой узаконить расстрелы солдат.

А вчера Бутусов призвал власть дать команду на отступление из Лисичанска и Северодонецка, которые Россия пытается окружить. Также он публиковал видео из-под Северодонецка.

После этого нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая потребовала у СБУ разобраться с Бутусовым. Она заявила, что главред "Цензора" "постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает РФ".

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