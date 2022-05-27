Глава администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что "почти две трети периметра города заняты врагом".

Об этом он сказал в эфире "Радио свобода".

В городе повреждены 90% зданий, 60% домов нужно будет строить заново.

"Бои проходили на окраине города, удалось остановить авангард противника. Ситуация довольно напряженная, почти две трети периметра города заняты врагом, город находится в жесткой обороне", - сказал Стрюк.

Ранее мы публиковали видео почти уничтоженного моста из Северодонецка через Северский Донец, который является дорогой с города на "большую землю".

Журналист Юрий Бутусов, который находится в районе Северодонецка, призвал дать команду украинским войскам начать отступление из Лисичанска и Северодонецка.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.