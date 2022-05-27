Путь на "большую землю". Появилось видео почти уничтоженного моста из Северодонецка через Северский Донец
Главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов показал, как российские войска уничтожают один из двух сохранившихся мостов в Северодонецке через Северский Донец, которые связывают город с "большой землей".
Соответствующее видео опубликовано в Telegram журналиста.
При съемках сам Бутусов попал под обстрел.
Ранее мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, российские войска готовятся форсировать Северский Донец в районе Белогоровки.
Также "Страна" сообщала, что Луганская область сдерживает огромный натиск РФ, что позволяет оттеснять врага в других направлениях.
Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.
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