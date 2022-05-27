Главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов показал, как российские войска уничтожают один из двух сохранившихся мостов в Северодонецке через Северский Донец, которые связывают город с "большой землей".

Соответствующее видео опубликовано в Telegram журналиста.

При съемках сам Бутусов попал под обстрел.

Ранее мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, российские войска готовятся форсировать Северский Донец в районе Белогоровки.

Также "Страна" сообщала, что Луганская область сдерживает огромный натиск РФ, что позволяет оттеснять врага в других направлениях.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.