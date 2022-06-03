Нардепы предлагают Раде облегчить для них процесс выезда за границу во время войны. Соответствующий законопроект №7383 был подан 17 мая.

Сейчас военнообязанные нардепы могут пересекать границу по командировочному удостоверению, подписанному главой Верховной Рады (именно так на днях с третьей попытки выехал из Украины Петр Порошенко). Либо, если они подпадают под общие правила выезда (трое детей, возраст от 60 лет и т.д.).

В законопроекте №7383 предлагается убрать эту норму. И запретить пограничникам требовать у нардепов что-либо кроме паспорта - обычного или дипломатического.

Соавторами выступили несколько десятков депутатов, большинство из которых "слуги народа".

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