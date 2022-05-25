Кабинет министров внес изменения в правила пересечения госграницы и в порядок бронирования военнообязанных, разрешив выезд за границу нескольким категориям граждан.

Согласно постановлению №615 от 20 мая, во время действия военного положения выезд за границу разрешен трем категориям военнообязанных мужчин:

водителям, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины (кроме того, разрешен пропуск водителей компаний, имеющих транспортные лицензии - речь идет о дальнобойщиках на фурах);

железнодорожникам;

спортсменам и тренерам, участвующим в международных соревнованиях или готовящихся к ним.

Сроки пребывания за границей для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.

Между тем опубликованная на сайте Офиса президента петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных мужчин из Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов всего за три дня.

Как писала "Страна", Владимир Зеленский резко отреагировал на эту петицию. Он заявил, что не будет менять правила выезда, так как в день на войне гибнут десятки мужчин.