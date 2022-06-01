В Киеве 43-летний местный житель подделывал документы для мужчин призывного возраста, желавших покинуть Украину. За медсправку о непригодности к воинской службе брал 1500 долларов.

Об этом сообщает прокуратура.

Поймали его на горячем, во время продажи поддельных документов. Дома у него нашли готовые справки и переписки с потенциальными клиентами.

Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее мы рассказывали, как киевлянин подделал свидетельство о смерти жены, чтоб сбежать заграницу с детьми.

Отметим, что с фальшивой справкой можно и самому попасться на границе. Недавно военнообязанный украинец попытался выехать в Румынию по фальшивой справке, которую он купил в Telegram.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.