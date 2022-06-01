Киевлянин за $1,5 тысячи продавал военнообязанным мужчинам поддельные справки для выезда за границу
В Киеве 43-летний местный житель подделывал документы для мужчин призывного возраста, желавших покинуть Украину. За медсправку о непригодности к воинской службе брал 1500 долларов.
Об этом сообщает прокуратура.
Поймали его на горячем, во время продажи поддельных документов. Дома у него нашли готовые справки и переписки с потенциальными клиентами.
Решается вопрос о мере пресечения.
Ранее мы рассказывали, как киевлянин подделал свидетельство о смерти жены, чтоб сбежать заграницу с детьми.
Отметим, что с фальшивой справкой можно и самому попасться на границе. Недавно военнообязанный украинец попытался выехать в Румынию по фальшивой справке, которую он купил в Telegram.
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