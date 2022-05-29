Украинские моряки вместе со своими женами и детьми записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить морякам выезжать за границу для работы по контрактам.

Суть проблемы в том, что с начала войны за границу не могут выезжать украинские моряки, которые уже имеют контракты на работу на иностранных судах, так как из страны не выпускают мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.

В результате люди теряют работу. Проблема стоит очень остро. По неофициальным данным, из Украины не могут сейчас уехать 50-60 тысяч моряков.

В обращении украинские моряки делают особый упор, что вместо них места на кораблях занимают российские моряки.

Ранее вопрос о разрешении морякам выезжать поднимался неоднократно. Еще в начале марта об этом президента Украины просил международный профсоюз моряков ІТF. В апреле была составлена петиция "Открыть границу для моряков!". В мае об этом высказался Алексей Арестович. Но пока никаких изменений по морякам не произошло.

"Страна" детально рассказывала о проблеме с выпуском украинских моряков на работу за границу во время войны.

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