Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу. Сейчас он находится в пункте пропуска Рава-Русская.

Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover.

"По Порошенко, который, как пишут Telegram-каналы, пытается выехать из Украины через пункт пропуска Рава-Русская.

Хотя информация появилась первоначально на Telegram-канале, который называется "государственная таможенная служба Украины", но, на самом деле к Гостаможенной службе отношения не имеющем, судя по всему это правда.

Партия "Европейская солидарность" сообщила, что Порошенко собирается принять участие в парламентской ассамблеи НАТО, а также в конгрессе Европейской народной партии.

Формально он может выехать за границу как депутат, но предварительно получив согласие руководства Рады.

Меру пресечения по уголовному делу ему недавно смягчили и вернули загранпаспорта, сняв запрет на выезд из Украины.

Но сам по себе, что экс-президент (призывного возраста) собирается покинуть воюющую страну, конечно же, будет использован для его максимальной дискредитации.

Особенно, с учётом недавних показаний Медведчука", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Соратница Порошенко нардеп Ирина Геращенко сообщает, что экс-президента украинские пограничники не выпустили из страны, хоть он и имел на руках распоряжение о командировке, подписанное спикером Рады Русланом Стефанчуком.

"Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хоть всех остальных депутатов выпускают из страны без всяких проблем. Руководство фракции ЕС весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт", - написала Геращенко.

Ранее мы подробно рассказывали, что означают откровения Медведчука для Порошенко и ситуации в Украине.

Также "Страна" сообщала, что Луцкий и Волынский горсоветы призвали конфисковать имущество Порошенко и Медведчука в пользу украинской армии.