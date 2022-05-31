На днях в Украине продлили всеобщую мобилизацию еще на три месяца. А Владимир Зеленский отказался удовлетворять петицию о том, чтобы разрешить мужчинам выезжать за границу.

При этом на более низких уровнях власти продолжают поступают сигналы о том, что нужно уже выпускать из страны военнообязанных мужчин.

С одной стороны в публичное поле выносятся идеи так или иначе отменить запрет - в том числе звучат предложения ввести для мужчин денежный залог при выезде за рубеж. С другой - практических шагов за этим не следует. А местами идет даже ужесточение мобилизации. Например, участились сообщения о вручении повесток.

Причем в Сети говорят, что их начали активнее вручать на улице - например, в метро или у магазинов. Хотя до уровня "жесткой" мобилизации, как в "ДНР" и "ЛНР", в Украине пока не дошло.

Что происходит на самом деле и когда украинские мужчины смогут выезжать за рубеж - разбиралась "Страна".

Как идет мобилизация в Украине

В последнее время появляется все больше сообщений о том, что повестки раздают прямо на улицах крупных городов - Киева, Одессы, Харькова.

В сети пишут, что полиция и военные останавливают прохожих мужчин и вручают им повестки.

"Знакомые пишут, что на Печерске полиция раздает повестки на остановке общественного транспорта", - появился пост в группе "Киевский движ".

"Знакомого моего коллеги дернули прямо в метро при проверке паспорта. Забрали паспорт, завели в подсобку, забрали мобильный на проверку. Дали бумажку про мобилизацию, чтобы подписал. Не давали позвонить, пока не подпишет. В итоге они его в подсобке 8 часов продержали. Подписал - отпустили. Вернули мобильный" - пишет в паблике "Нивки" киевлянин Сергей.

На Нивках, судя по количеству сообщений, эти процессы идут наиболее активно.

В Сети со вчерашнего дня гуляет фотография повестки, где говорится, что нужно явиться на улицу Салютную, 4, где находится Шевченковский райвоенкомат. Предписывается прийти с документами и вещами в течение 24 часов после вручения повестки.

Утверждается, что повестку вручили на станции метро "Нивки", которая как раз неподалеку от этого военкомата.

Пишут в сети о таких случаях и в других городах. Например, в Одессе повестки раздавали в налоговой.

"Был на Застава 1. В налоговой на пути встретились военные с полицией. Вручили бумагу, мол надо явиться в военкомат. Мол, какой я плохой человек, что не пошел в военкомат, ведь у нас военное положение. Типа я обязан каждые пять лет проходить военкомат. Мол, если я не являюсь в военкомат, у меня будут проблемы с полицией" - написал Иван Бошку.

Приходят аналогичные новости из Харькова.

В сети недавно появилось видео, снятое из машины. Его автор показывает, как возле супермаркета "АТБ" к прохожим мужчинам подходят люди в военной форме. Автор комментирует, что это раздают повестки на проспекте Маршала Жукова в Харькове.

Правда, что именно делают военные и о чем говорят с мужчинами на улице, по видео установить нельзя.

Кроме вручения повесток, мужчин после продления Зеленским мобилизации, стали призывать явиться в военкоматы без каких-либо уведомлений.

Например, на сайте городского совета Малина в Житомирской области, ссылаясь на указ президента о продлении мобилизации, говорится, что все мужчины от 25 до 55 лет должны явиться в терцентры комплектования "для уточнения учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии".

Также ходили слухи, что повестки будут присылать онлайн - тем, у кого установлено приложение "Дия" в смартфоне. То есть для этого даже не нужно будет искать потенциальных военнообязанных на улицах. Однако в Минцифры такую информацию опровергли, заявив, что таких планов нет. Да и законодательная база отсутствует.

Тем не менее, видно, что ситуация изменилась - мобилизация вступает в более активную фазу. Если раньше повестку могли вручить за правонарушение или на блок-посту где-то на западе Украины, то сейчас появляется все больше сообщений, что их стали раздавать просто прохожим.

По поводу такого способа вручения повесток звучали разные заявления на официальном уровне.

С одной стороны региональные власти, например, оперативный штаб Одесской областной военной администрации заявляли, что выдавать повестки на блок-постах незаконно и в таком случае можно смело жаловаться в полицию.

"Сейчас мобилизация таким образом больше не проходит, хотя действительно имела место быть в начале войны", – сообщал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

С другой стороны в Генштабе ВСУ пояснили, что во вручении повесток в военкомат на улицах и блокпостах нарушения нет, поскольку их вручают не всем подряд, а тем, кто не явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки (военкомат), и об этом есть соответствующая информация в базе.

"Всем не вручают же. Если человек не явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки, а он должен был явится и тут появилась возможность дать ему повестку, то в чем проблема? Никто не нарушает закон. Не видим здесь проблемы", - сообщали в Генштабе.

Но понятно, что вручение повесток прохожим под это не подпадает.

Что говорят о смягчении мобилизации

Еще в начале мая звучали заявления о возможном смягчении мобилизационных норм в Украине. Которое должно было выражаться в том, что военнообязанных станут выпускать из страны.

В частности, об этом говорил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине. Мы нуждаемся только в тех, кто готов и хочет воевать и таких людей предостаточно уже в наших рядах и есть дополнительно. Морякам, металлургам, айтишникам, бизнесменам, ученым, артистам и т.д., - я бы дал возможность выезжать за границу, короткие выезды", - сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.

Аналогичные мысли высказывали и ряд других экспертов. Они говорили, что в условиях, когда Украина не может в силу ресурсных ограничений (не хватает оружия, командиров и экипировки) провести всеобщую мобилизацию, нет смысла держать по домам мужчин, которые могли бы выехать за границу и устроиться на работу, зарабатывая деньги и отправляя их родным на родину (например, это часто предлагают сделать по морякам, которые из-за ограничений на выезд теряют контракты на иностранных судах).

Правда, к концу месяца стало ясно, что выпускать мужчин за границу не будут.

Об этом заявил сам президент, отреагировав на петицию с требованием разрешить выезд из страны мужчинам призывного возраста. Такое предложение собрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов за несколько дней.

"Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли вследствие того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем не свой город, где родились. Сегодня от 50 до 100 человек могут погибать (вероятно в день - Ред.) на сложнейшем направлении востока нашего государства, они защищают наше государство и нашу независимость", - сказал Владимир Зеленский, дав понять, что отмены запрета на выезд не будет.

До этого в Верховной Раде вообще предлагали лишать гражданства военнообязанных украинцев, которые во время военного положения выехали за границу и не вернулись в течение 30 дней. Но потом "Слуги народа" отозвали подписи под законопроектом.

Кроме того, в Раде прозвучало предложение "закрутить гайки" и фактически разрешить командирам расстреливать непослушных военных. Правда, потом и этот законопроект отозвали.

Но появление всех этих инициатив говорит о том, что в армии немало проблем как с комплектованием, так и с дисциплиной личного состава.

Сам же Арестович недавно изменил концепцию и стал говорить, что Украина может провести дополнительную мобилизацию и будет "сражаться до последнего солдата", но не пойдет на уступки России.

В общем, с Банковой стали поступать сигналы, что послаблений мобилизации не будет. Но внезапно очередное предложение по ее смягчению внесли в МВД.

Советник министра Виктор Андрусив заявил, что считает правильным выпускать из Украины мужчин призывного возраста за 5 тысяч долларов в качестве "страхового взноса".

В комментарии "Страны" Андрусив предложил эти средства "замораживать" до момента возвращения мужчин в страну. А если человек не вернется в определенный срок, эти деньги будут списаны с его счета.

"Почему именно 5 тысяч долларов? Для большинства украинцев это ощутимая сумма, которую они не хотели бы потерять. Кроме того, эта цифра конкурирует с теми суммами, которые сегодня требуют с мужчин на коррупционной основе для выезда за границу. Мое мнение - такая ощутимая сумма, перечисленная на специальный счет, будет мотивировать украинских мужчин сделать свои дела за рубежом и вернуться, чтобы забрать свои деньги", - объяснил "Стране" Андрусив.

Откроют ли границы для мужчин?

В этом вопросе есть два основных аспекта - военный и финансовый.

С одной стороны украинские власти стали в последнее время часто заявлять о критической ситуации на фронте, где украинские войска несут немалые потери. Поэтому армия объективно нуждается в пополнениях. Тем более, если ВСУ готовятся, как это заявляется практически официально, переходить в крупное наступление этим летом.

Для наступления соотношение сил нужно с перевесом примерно 3:1. У россиян его не было в живой силе, но, судя по всему, было в технике (на что и делает ставку РФ).

Будет ли у ВСУ преимущество в технике - пока вопрос. Но точно понятно, что на ключевых участках попытаются создать перевес в живой силе. И не факт, что это возможно сделать без расширения мобилизации.

Видимо, поэтому в последнее время стали чаще говорить о вручении повесток на улице (хотя процесс этот, повторимся, еще не не принял повальный характер, как в "ДНР" и "ЛНР").

С другой стороны, запирая мужчин в Украине, государство теряет деньги. В 2021 году заробитчане перевели в Украину 15 миллиардов долларов. Для страны, где налоговые и таможенные поступления в бюджет рухнули после войны на десятки процентов, это огромные средства. При том, что, как говорят специалисты по трудоустройству, очень много вакансий на работу в Европе как раз для мужчин (где требуется физическая сила). А женщинам с детьми (основная категория украинских беженцев) найти работу куда как труднее.

И, хотя сейчас поддержку оказывают международные доноры, которые покрывают две трети расходов украинского бюджета, долго такая ситуация продолжаться не сможет. К тому же, "лишние" деньги могут пойти в том числе на повышение зарплат военным, как это практикуется в России, где желающим повоевать контрактникам обещают платить порядка 5000 долларов в месяц (по официальному курсу).

Видимо, поэтому и появляются идеи о том, чтобы на ограниченные сроки выпускать мужчин. Создавая у них различные "стимулы" для возвращения - вроде денежного залога. Впрочем, понятно, что многие готовы будут заплатить такие деньги "без возврата" в обмен на право легального выезда за границу - где их ждут семьи или работа (как в случае с моряками).

Тем более, что расценки на нелегальный выезд за границу у коррумпированных пограничников и таможенников гораздо выше - и могут достигать 10 тысяч евро и даже больше. То, что идея Андрусива может на корню уничтожить этот огромный коррупционный бизнес - также еще один плюс.

Пока непонятно какие перспективы у этого предложения. Но то, что идеи дать разрешение мужчинам на выезд озвучиваются все чаще, указывает на то, что подобные проекты в коридорах власти активно обсуждаются и прорабатываются. А значит, не исключено, что в той или иной форме могут воплотиться в реальности.

Тем более, что отдельным категориям уже выезд разрешили.

На прошлой неделе Кабмин разрешил выезжать из страны мужчинам-железнодорожникам, спортсменам и водителям, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд украинских военных и населения.