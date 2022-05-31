СБУ допросила экс-премьер-министра Арсения Яценюка по делу, где фигурируют экс-президент Украины Петр Порошенко и украинский политик Виктор Медведчук.

Об этом сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо в Фейсбуке.

"Яценюк в четвертый раз дал показания по делу Виктора Медведчука", - сообщила она.

Напомним, что допрос касался так называемого "угольного дела".

Ранее Яценюк заявил, что уже трижды давал такие показания: несколько раз Службе безопасности и Государственному бюро расследований.

Напомним, в конце мая СБУ вызвала Авакова, Турчинова и Яценюка на допрос по делу об "угольной госизмене" Порошенко и Медведчука.

Также сообщалось, что Турчинов, Аваков и Яценюк не пришли на допрос по этому делу. Турчинов назвал вызов на допрос "неадекватным политическим пиаром" и сказал, что сейчас находится на "юго-восточном фронте". Вместе с тем, он пригласил следователей провести его допрос в одном из окопов.

Ранее Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко. В отдельном материале мы разбирались, что означают откровения Медведчука для Порошенко и ситуации в стране.