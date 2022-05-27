Технику и другое имущество компании, производившей контент для телеканалов, близких к давшему показания против Петра Порошенко задержанному нардепу Виктору Медведчуку, конфисковали "для нужд военной администрации".

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на источник близкий к руководству компании.

Речь идет о технике и имуществе компании "Медиахолдинг Новости", производившей контент для телеканалов Первый Независимый и Ukrlive.

Какая военная администрация, когда именно и на основании чего конфисковала это имущество, не сообщается.

Ранее мы писали, что Луцкий и Волынский горсоветы призвали конфисковать имущество Порошенко и Медведчука в пользу украинской армии.

Также "Страна" сообщала, что Лычаковский районный суд Львова арестовал недвижимость, которая принадлежала предприятиям родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая сумма капитала составила более 80 млн гривен.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.