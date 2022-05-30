Экс-президент Петр Порошенко, которого за последние дни дважды не выпустили из Украины, будет пытаться пересечь границу в третий раз.

Об этом он написал в Facebook.

Порошенко обратился напрямую к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, у него есть официальное приглашение от президента Европейской народной партии и официально оформленная командировка.

"После того, как незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", - написал он.

Напомним, 28 мая Петр Порошенко пытался выехать из Украины в Польшу, но его завернули на границе. Тогда партия "Европейская солидарность" сообщила, что он собирается принять участие в парламентской ассамблее НАТО, а также в конгрессе Европейской народной партии.

"Страна" писала, что Порошенко не выпустили, потому что не считался QR-код на его документах.

После этого Порошенко второй раз за сутки попытался покинуть Украину, однако его снова не выпустили.