Бывшего президента Украины Петра Порошенко сегодня вновь не выпустили из Украины - уже второй раз за сутки.

Об этом сообщают источники "Страны".

Показательно, что причина, по которой глава "Евросолидарности" не смог попасть за рубеж, та же, что и вчера: - не считался QR-код в его разрешении на выезд.

Напомним, сегодня ночью стало известно, что Порошенко пытался выехать из Украины в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни. Он был на личном транспортном средстве марки Range Rover. Партия "Европейская солидарность" сообщила, что Порошенко собирается принять участие в парламентской ассамблеи НАТО, а также в конгрессе Европейской народной партии.

Утром стали известны подробности попытки экс-президента ночью покинуть Украину. Как рассказал "Стране" источник в правоохранительных органах, вчера около десяти вечера Порошенко в компании пяти человек, в том числе охранников, пробовал перейти границу на погранпереходе "Рава-Русская". Он предоставил копию распоряжения спикера Рады от 24 мая о командировке для участия в парламентской ассамблее НАТО и копию письма сотрудника аппарата Верховной Рады к Литовской Республике для участия в ассамблее НАТО. Однако пограничники так и не смогли установить подлинность предоставленных документов, потому что не считывался QR-код.

Также "Страна" писала, что днем Порошенко предпринял попытку второй раз выехать из Украины, причем в том же пункте пропуска "Рава-Русская".