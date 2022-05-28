Стали известны подробности попытки экс-президента Петра Порошенко этой ночью покинуть Украину.

Как рассказывает "Стране" источник в правоохранительных органах, вчера, около десяти вечера, Порошенко в окружении ещё пяти человек, в том числе охраны, пробовал перейти границу на погранпереходе Рава-Русская.

Он предоставил копию распоряжения спикера Рады от 24 мая о командировке для участия в парламентской ассамблее НАТО и копию письма сотрудника аппарата Верховной Рады к Литовской Республике для участия в ассамблее НАТО.

"Однако пограничники так и не смогли установить подлинность предоставленных документов, потому что не считывался Qr-код. Два часа Порошенко и делегацию продержали на границе, после чего они самостоятельно уехали в обратном направлении", - рассказал источник "Страны".

Напомним, вчера бывший президент Украины Петр Порошенко пытался выехать из Украины в Польшу. Партия "Европейская солидарность" сообщила, что Порошенко собирается принять участие в парламентской ассамблее НАТО, а также в конгрессе Европейской народной партии.

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