По информации источников "Страны", 28 мая экс-президент Петр Порошенко предпринял попытку второй раз выехать из Украины, причем в том же пункте пропуска ("Рава-Русская").

"Выехал на встречку, чтобы объехать очередь и был остановлен патрульными", - сказал источник "Страны" в правоохранительных органах.

Напомним, вчера поздно вечером бывший президент Украины Петр Порошенко пытался выехать из Украины в Польшу. Партия "Европейская солидарность" сообщила, что Порошенко собирается принять участие в парламентской ассамблее НАТО, а также в конгрессе Европейской народной партии.

Как рассказал "Стране" источник в правоохранительных органах, Порошенко вчера предоставил пограничникам копию распоряжения спикера Рады от 24 мая о командировке для участия в парламентской ассамблее НАТО и копию письма сотрудника аппарата Верховной Рады к Литовской Республике для участия в ассамблее НАТО. Однако пограничники так и не смогли установить подлинность предоставленных документов, потому что не считывался Qr-код. Два часа Порошенко и делегацию продержали на границе, после чего они самостоятельно уехали в обратном направлении.