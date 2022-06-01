Венгрия потребовала не включать патриарха Русской православной церкви Кирилла, против которого уже вводят санкции в Украине, в санкционный список Европейского союза.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорным процессом, который проходил "за закрытыми дверями".

"Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь и есть ярым сторонником Владимира Путина и войны в Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции. По словам одного чиновника, имя Кирилла не упоминалось лидерами на саммите в начале этой недели", - сообщает издание в одном из разделов статьи, посвященной санкциям и помощи Украине.

Ранее мы писали, что страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против РФ. Он включают в себя частичное эмбарго на покупку российской нефти, отключение российского "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT и запрет еще трех российских государственных вещателей. Однако нефтяное эмбарго не попала Венгрия, которая выступала против введения запрета.