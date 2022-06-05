После запуска салюта у здания СБУ в Одессе во время воздушной тревоги в Украине могут запретить использование пиротехнических средств, в частности фейерверков, во время военного положения.

Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть этот вопрос, о чем говорится в ответе президента на соответствующую петицию, которая набрала необходимые 25 тыс. голосов.

"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне", - написал в ответе Зеленский.

"Учитывая изложенное, электронная петиция направлена ​​в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства, принять необходимые меры реагирования и проинформировать А.М.Плиску (автор петиции - Ред.) о результатах", - написал Зеленский.

Ранее мы публиковали видео, как на столичных Осокорках "шутники" запустили салют, испугав весь район. И это после того, как сегодня утром Киев реально бомбили.

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