На Осокорках в Киеве кто-то решил запустить салют. Звуки напугали весь район, ведь сегодня утром столицу реально бомбили.

Видео запуска фейерверков появилось в сети.

Кто и зачем это делал - непонятно.

Напомним, что в Одессе таких "шутников" недавно задержали. Они додумались запустить салют возле здания СБУ еще и в ночное время.

А жителю Черновцов, который запускал салюты в военное время, вручили повестку в военкомат.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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