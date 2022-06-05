Во время сегодняшнего утреннего обстрела Киева одна из ракет попала в военный объект, а вторая - в гражданский.

Об этом рассказал в эфире национального марафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Можем говорить о том, что это был один объект военной инфраструктуры, а другой объект гражданской инфраструктуры", – сказал он.

Ранее глава "Укрзализныци" Александр Камышин говорил о том, что все четыре вражеские ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу.

А пятая ракета была сбита ПВО.

Ни о каком другом объекте Камышин не упоминал. И опровергал, что на ДВРЗ ремонтировались танки.

Хотя в Минобороны РФ утверждали, что ударом по Киеву уничтожили поставленные восточноевропейскими странами танки.

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