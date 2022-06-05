В Киеве и области в последнее время действительно активизировались диверсионно-разведывательные группы РФ, из-за которых городские власти усилили проверки граждан на улице без спецпропусков во время действия комендантского часа. Эти ДРГ планируют совершать теракты в регионе.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"В последнее время россияне усилили диверсионную работу. Они набирают людей преимущественно с оккупированных территорий Донецкой области. И это люди, которые как минимум понимают, а иногда и могут говорить на украинском языке. Их потом перебрасывают в другие регионы Украины, чтобы совершать здесь теракты", – сказал Денисенко.

Он говорит, что таких диверсантов задерживают регулярно, так как проводится огромная оперативная работа не только полиции, но и СБУ, контрразведки, Нацгвардии. Поэтому результат работы ДРГ минимальный или сводится к нулю.

"Главные цели – сеять панику, делать жизнь на якобы "мирных" территориях, которые далеко от фронта, максимально напряженной, и чтобы люди чувствовали свою незащищенность", – добавил Денисенко.

О том, что Россия набирает наемников из Донбасса для диверсий в Украине, ранее сообщалось в сводке Генштаба ВСУ.

А СБУ заявляла о разоблачении диверсантов, которые хотели сбить пассажирский самолет и обвинить в этом Украину.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.