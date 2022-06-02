В Киевской области действуют диверсионно-разведывательные группы, поэтому правоохранители будут тщательнее проверять всех граждан, которые находятся на улице без спецпропусков во время действия комендантского часа.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

"Жители Киевщины! Хочу напомнить, что в области действует комендантский час - с 23 вечера до 5 утра. Также отмечу, что мы усиливаем контроль за соблюдением комендантского часа. В области действуют диверсионные группы, угроза провокаций никуда не исчезла",- подчеркнул Кулеба.

Скриншот: Telegram/Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації

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